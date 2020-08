Serie C, Ambro firma con la Vibonese: sarà un avversario del Palermo

Danilo Ambro vestirà la maglia della Vibonese nella prossima stagione di Serie C.

Il centrocampista classe ’99, che lo scorso anno al Palermo tra i dilettanti ha collezionato 17 presenze ed una rete, ha accettato la corte del club calabrese. A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La società di Viale del Fante aveva proposto al giocatore di andare in ritiro a Petralia Sottana per svolgere un provino con il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, ma l’invito è stato declinato. Con ogni probabilità, date le restrizioni nel numero di calciatori da inserire nella lista per la Serie C, Ambro non sarebbe stato ugualmente confermato. È per questo che ha deciso di accasarsi altrove. Nella prossima stagione, dunque, sfiderà i rosanero. Entrambe le squadre infatti verranno inserite nel girone C.

Palermo, la verità di Ambro: “Io preso in giro, non mi aspettavo un trattamento simile”