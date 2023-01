Serie B, il resoconto del calciomercato invernale: Palermo top. Ok Venezia e Genoa

Il riepilogo conclusivo della sessione di calciomercato invernale 2023 di Serie B

di Anthony Massaro

Pazienza e perseveranza sono state alla base di questo calciomercato invernale, soprattutto in Serie B. Una sessione intensa come poche negli ultimi anni in cadetteria. Colpi a sorpresa, trattative saltate sul rotto della cuffia e clamorosi ritorni. Dai numerosi acquisti delle piccole, ai grandi colpi del Palermo targato City Football Group fino al consolidamento delle rose d'alta classifica.

ECCO IL RIEPILOGO COMPLETO: Il Cosenza, fanalino di coda della categoria non ha affatto atteso l'andamento del mercato, l'ha aggredito con forza e determinazione, mettendo a segno ben 11operazioni in entrata: Agostinelli, Micai, Finotto, Cortinovis, Marras, Marinacci, D'Orazio, Delic, Salihamidzic e Praszelik. Ciliegina sulla torta l'operazione Mauro Zaratè. Per quanto concerne la situazione uscite, a salutare la società calabrese sono stati Vallocchia, Camigliano, Panico, Kongolo, Brignola e Merola.

Discorso molto simile per quanto concerne il Venezia di Paolo Vanoli, partito per ambire ad un piazzamento in zona playoff, ritrovatosi oltre il giro di boa a dover ribaltare una graduatoria che sanguina particolarmente. Gli innesti della società lagunare sembrano essere operazioni corrette, che potrebbe aiutare non poco i veneti a risalire la graduatoria: Jajalo, Diop, Neri, Hristov, Ciervo, Ellertsson, Beghetto, Ridan, Sverko e Milanese. I ceduti invece sono stati: Ceccaroni, Connolly, Zabala, Fiordilino, Bjarkason, Ala-Myllymak, Ullmann, Črnigoj, Wisniewski.

Perugia in grande ripresa sul piano dell'identità tattica e dei risultati, attualmente al diciottesimo posto in Serie BKT, la società guidata da Fabrizio Castori e dell'ex direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini non si è mossa particolarmente, puntando in linea di massima sul proprio organico. Leonardo Capezzi ed Emmanuel Ekong le uniche operazioni in entrata. A salutare il Grifo sono stati: Luca Strizzolo, Luca Moro, Samuele Righetti e Andrea Beghetto.

Altra società bloccata in questa finestra invernale il Benevento del patron Ciro Vigorito. Il club sannita per tornare nelle zone tranquille della classifica, ha messo a disposizione di Fabio Cannavaro ben tre acquisti: Stefano Pettinari, Alin Dorinel Tosca e Jureskin. Uniche cessioni quelle di Francesco Forte ad Ascoli e Masciangelo a Palermo.

Tornando ai grandi movimenti, il Cittadella è una di quelle società protagoniste del calciomercato cadetto. Alessandro Salvi, Tommy Maistrello, Giovanni Crociata, Giuseppe Ambrosino e Federico Giraudo rappresentano le figure che metteranno novità al gruppo guidato da Edoardo Gorini. In uscita dalla formazione del Tombolato: Giacomo Beretta, Tommaso Cassandro, Davide Mazzocco, Mamadou Tounkara e Camillo Tavernelli.

La Spal muove le operazioni nel modo più ragionato possibile. Effettua il grande colpo della sessione invernale: il ritorno in Italia di Radja Nainggolan alla corte del suo ex compagno, Daniele De Rossi. Il direttore sportivo Fabio Lupo inoltre ha chiuso il secondo ed il terzo acquisto, Giannis Fetfatzidis e Kargbo dal Crotone. Rientra dal prestito Dumbruvanu. A salutare: Ludovico D'Orazio, Federico Proia, Mattia Finotto e Salvatore Esposito.

Nonostante fosse in piena emergenza societaria, il Brescia è comunque riuscito a chiudere un poker di operazioni importanti a sostenere il vacillante progetto tecnico targato Josep Clotet, rilanciato dopo la breve parentesi targata Alfredo Aglietti. Sotto gli ordini del mister catalano, di nuovi ci saranno: John Gunnar Björkengren, Pablo Rodriguez e Marcin Listkowski. Tutti giocatori prelevati dal Lecce in Serie A. Mentre nelle ultime ore è stato prelevato dal Bari, il centrocampista Scavone. Ceduto esclusivamente l'ex Palermo, Stefano Moreo direzione Pisa.

Edoardo Pierozzi, Lucas Da Cunha, Alfred Gomis, Simone Canestrelli. Questi i nomi in entrata acquistati dal Como di Moreno Longo per risalire la classifica. Ad uscire: Filippo Delli Carri, Giuseppe Ambrosino, Enrico Celeghin e Luca Zanotti.

L'Ascoli sconfitto di recente dal Palermo FC, grazie alla doppietta di Matteo Brunori, in giornata non è riuscito a chiudere alcuna operazione in entrata. Il poker di acquisti alla compagine guidata da Cristian Bucchi è rimasto quello formato da Sidibè, Giovanni Quattrocchi, Federico Proia ed il bomber Francesco Forte dal Benevento. Ceduti: Alessandro Salvi, Danilo Giacinto Ventola, Francesco Luciani, Atanas Iliev, Noam Baumann ed Anthony Fontana.

Il Parma di Fabio Pecchia ha visto aggiungersi dal mercato solo due acquisti: Luca Zanimacchia e Kowalski. A salutare il club crociato sono stati d'altro canto, Gennaro Tutino, Martin Turk e Jayden Oosterwolde.

Un Modena equilibrato in classifica come sul mercato. Luca Strizzolo, Luiz Leonardo Pereira Lopez, Ferrarini, Kleis Bozhanaj e Julian Kadijevic sono arrivati alla corte di Attilio Tesser. In uscita Paulo Azzi, Edoardo Saporiti, Jacopo Nelli, Riccardo Spaggiari, Panada e Piacentini.

Un Pisa targato Luca D'Angelo sconfitto una sola volta in stagione, dimostratosi attento e vigile anche sul calciomercato oltre che all'interno del rettangolo verde, che al momento indica i toscani all'ottavo posto, in piena lotta playoff. Stefano Moreo, Andrea Sodero, Ante Vukovic, Simone Canestrelli, Gargiulo, Sussi e Edgaras Dubickas. A salutare: Gabriele Piccinini, Vladan Dekic, Andrea Beghetto, Salvatore Santoro, Ionita e Robert Gucher.

Per la Ternana del patron Bandecchi e di mister Aurelio Andreazzoli solo operazioni in uscita: Alessandro Celli, Stefano Pettinari, Raul Moro e Pietro Rovaglia.

L'arrivo di Claudio Ranieri a Cagliari ha ridato fiducia e speranza a tutto l'ambiente rossoblù che ancora oggi sogna l'immediato ritorno in A con il mister ex Roma e Leicester City. Di seguito gli acquisti inseriti nell'organico sardo: Paulo Azzi e Antoni Tymoteusz Franke. Salutano la Sardegna: Gaston Pereiro e Franco Carboni.

Il Bari di Michele Mignani sogna in grande nonostante la recente flessione in termini di risultati. Blinda per questo gennaio i suoi big: Cheddira e Caprile ed annuncia quattro acquisti che arricchiranno tecnicamente e numericamente la formazione pugliese: Morachioli, Matino, Benali, Salvatore Molina, Edoardo Sarri e Salvatore Esposito dall'Inter. Ceduti: Andrea D'Errico, Gianmarco Cangiano, Manuel Marras, Emanuele Polverino, Daniele Paponi e Simone Simeri.

La favola SudTirol prosegue anche sul mercato, ecco gli innesti in favore di Pierpaolo Bisoli, attualmente quinto con il suo gruppo bolzanino. Alessandro Celli, Gabriel Antonio Lunetta, Stefano Minelli, Andrea Giorgini, Luca Fiordilino e Moustapha Cissé. Le cessioni: Hans Nicolussi Caviglia, Giovanni Crociata, Christian Capone, Alessandro Iacobucci, Alberto Barison, Tommaso D'Orazio e Michele Marconi.

Il podio della Serie BKT inizia con la Reggina di Filippo Inzaghi, una delle grandi sorprese di questa prima metà della stagione, molto presente anche in termini di calciomercato, per rinforzare un organico che ambirà nel prossimo semestre a consolidare la propria posizione e chissà, se riuscirà a migliorarla. Terranova, Strelec, Bondo e Contini sono gli innesti. I ceduti: Federico Ravaglia, Federico Giraudo e Federico Santander

Tra le migliori di questa sessione invernale di calciomercato c'è il Genoa. Squadra favorita inizialmente, seconda forza del campionato attuale, la compagine guidata da Alberto Gilardino si è mossa bene e d'anticipo in questa finestra di mercato. Ecco le operazioni in entrata: il ritorno di Domenico Criscito, Haps, Alan Maturro, Denis Dragus ed Eddie Salcedo. Sfoltimento della praticamente inevitabile con gli addii di: Czyborra, Kelvin Yeboah, Elia Petrelli, Luca Chierico, Aleksander Buksa e Nicholas Rizzo.

Infine il Frosinone capolista, squadra padrone indiscussa del torneo cadetto e candidata principale alla promozione finale al termine della stagione. Ecco il mercato della società ciociara, che ha consegnato a Fabio Grosso ulteriori pedine di qualità per raggiungere con maggiore convinzione la Serie A. Jaime Baez dalla Cremonese, Soufiane Bidaoui dall'Ascoli e Francesco Gelli dall'Albinoleffe. Salutano Aliou Traoré e Simone Stampete.