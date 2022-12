Serie B: il Bari sogna Pavoletti, Reggina su Viola-Bardi. Pisa, Parma e Sudtirol…

REGGINA -"La Reggina in questo mercato di riparazione non intende svenarsi, resta il fatto che opererà sia in entrata, sia in uscita". Alla corte di Filippo Inzaghi arriverà certamente un portiere. In cima alla lista dei desideri vi è Francesco Bardi del Bologna. Per il centrocampo il primo obiettivo resta Nicolas Viola. Prima di ingaggiare un nuovo attaccante (piace Francesco Forte), invece, si aspetta il via libera dai medici per Galabinov, per capire se inserirlo o meno nella lista over. Possibile l'arrivo anche di un terzino destro (Bayeye del Torino) e di un difensore centrale.