Serie A, Sampdoria: i blucerchiati piazzano il colpo Nino La Gumina, i dettagli dell’operazione

Antonino La Gumina è un nuovo calciatore della Sampdoria.

L’ex attaccante del Palermo che nelle ultime due stagioni e mezzo ha vestito la maglia dell’Empoli totalizzando 39 presenze e 6 reti, ha deciso di accettare la corte dei blucerchiati. I doriani hanno ceduto nelle ultime ore Gianluca Caprari al Parma e di conseguenza virato sul centravanti palermitano per sostituirlo al meglio. La Gumina arriva in Liguria con la formula del prestito per i prossimi 18 mesi con obbligo di riscatto, nel momento in cui questo ultimo passaggio si verificherà per lui sarà pronto un ulteriore contatto triennale.

