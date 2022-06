Sconcerti: “Roma? Matic è un giocatore d’ordine. Gasperini non credo parta”

"E' una Nazionale molto diversa, che ha giocato a sprazzi e ha giocato contro un avversario importante ma non al meglio. Mi ha fatto una buona impressione Scamacca almeno per un ora, mi è piaciuto molto Pellegrini nel ruolo di Insigne, ma anche Tonali. Mi è piaciuto molto meno Frattesi, molto confuso. Non mi è piaciuto Acerbi, discretamente Florenzi. Quantomeno è una Nazionale che è ripartita. Se perdi in Nations League retrocedi e hai diversi svantaggi. Sono partite trappola dove devi fare risultato. Non è che non si sia provato. Noi consideriamo i giovani quelli di 23 anni e siamo contenti di averli, i 18enni sono eccezioni. Certo, dobbiamo fare di più. Noi diamo grande importanza al risultato, a me sembra che stiamo pagando la perdita del giocare in strada. Si potrebbe molto facilmente riempire i parchi di piccoli campi. I ragazzi non stanno dimenticando il pallone ma gli adolescenti. Dovremmo avere più piccoli campi per cominciare. Mancini si rivede in questi giovani perché lui ha esordito a 16 anni, ha una attenzione maggiore. Ma in questo momento ha bisogno di risultati. Ora avremo avversari difficili. "Non ho segnali in tal senso. Credo che lo avremmo già saputo. Sono molto curioso anche io. Mi aspetto più un discorso sul futuro. Ha 34 anni, ha giocato tanto ed è un buon giocatore. E' un mediano davanti alla difesa, dovrà spostarsi quindi Cristante, se non addirittura ceduto. Mi aspetto qualcosa di più poi, perché Matic è un giocatore d'ordine. E' un giocatore di contorno, è solo un inizio per la Roma, non mi aspetto che sia il colpo del mercato dei giallorossi. Non ho segnali che Gasperini parta. Credo che lo avremmo già saputo. Sono molto curioso anche io. Mi aspetto più un discorso sul futuro".