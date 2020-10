Roma, Fonseca: “Calciomercato? Noi allenatori non siamo mai pienamente soddisfatti”

“Noi allenatori non siamo mai soddisfatti dal mercato. Ci sono una o due posizioni in cui avremmo potuto migliorare qualcosa“.

Ha esordito così Paulo Fonseca ai microfoni di ‘Record’. L’allenatore della Roma, chiamato a giudicare il mercato giallorosso, è tornato a parlare delle difficoltà riscontrate dalla dirigenza capitolina nel lavorare all’ombra della pandemia mondiale da Coronavirus che ha inevitabilmente condizionato le scelte dei club: “È stato il mercato più difficile degli ultimi anni a causa della pandemia. Ci sono ovviamente grandi preoccupazioni finanziarie da parte dei club e la verità è che ci sono stati molti prestiti e scambi e questo significa qualcosa. Ora, per me, era importante avere Smalling, era importante avere Pedro e Mkhitaryan e sono stati importanti gli arrivi di Kumbulla e Borja Mayoral. Penso che sarebbe stato importante l’arrivo di un giocatore per sostituire Kluivert, ma non è stato possibile“.

Secondo Fonseca, l’assenza di un direttore sportivo ha influito negativamente sulla strategia messa in campo dalla società: “Non dimentichiamo che la Roma è stata senza un direttore sportivo per diversi mesi, il che ha influenzato e non poco anche tutti i nostri movimenti sul mercato, ci tengo a sottolinearlo”.

Non per nulla, proprio in queste ore i Friedkin, che negli ultimi due mesi hanno avuto numerosi colloqui per creare una nuova struttura dirigenziale, starebbero continuando a lavorare per scegliere quello che sarà il nuovo direttore sportivo e in cima alla loro lista ci sarebbe Jonas Boldt con il quale si dovrebbero incontrare nuovamente la settimana prossima.

