Coronavirus Roma, effettuati i tamponi sui calciatori rientrati dalle nazionali: i giallorossi tirano un sospiro di sollievo

Sospiro di sollievo a Trigoria.

Dopo i controlli di routine effettuati in casa Roma, tutti i tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori rientrati dalle Nazionali sono risultati negativi.

Tornano a disposizione quindi per la partita contro il Benevento – in programma domenica 18, in posticipo, alle ore 20,45 – gli azzurri Spinazzola, Pellegrini, Mancini, Cristante e Calafiori, insieme a Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan.

Confermata, dunque, la seduta pomeridiana nel centro sportivo di Trigoria, agli ordini di Paulo Fonseca.

L’unico positivo al Covid-19 resta quindi Diawara, contagiato durante il ritiro con la nazionale guineana e quindi ancora in isolamento.