Pisa, sirene dalla A per Lucca: Bologna, Salernitana e Cremonese sull’ex Palermo

Il profilo di Lorenzo Lucca è uno tra quelli maggiormente attenzionati nel panorama dei giovani attaccanti italiani. L'attuale centravanti del Pisa ha realizzato 6 gol alla sua prima stagione in Serie B, vivendo una prima parte di annata letteralmente esaltante che è culminata con la convocazione in Nazionale Under 21. L'ex Palermo è stato messo nel mirino da diversi club di Serie A che vorrebbero avvalersi del cartellino del classe 2000 in vista della prossima stagione agonistica. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Bologna, Salernitana e Cremonese stanno sondando il terreno per verificare la fattibilità dell'operazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...