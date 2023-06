Pisa, corsa a tre per la panchina: De Rossi, Aquilani e Pirlo in pole. La situazione

Il Pisa ha salutato definitivamente il suo direttore sportivo Claudio Chiellini ed il tecnico Luca D'Angelo. Entrambi hanno fatto tanto e bene nel club toscano, ma il mancato piazzamento in zona playoff ha portato la dirigenza nerazzurra a ribaltare le carte in tavola. Come nuovo polo manageriale è stato scelto Aleksandar Kolarov, ex calciatore di Lazio, Inter e Manchester City, al suo debutto assoluto in questo nuovo ruolo.