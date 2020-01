Parma, Faggiano: “Felice del mercato, ma manca qualcosa. Matri? Vi dico la mia”

Il bilancio di Daniele Faggiano.

Il direttore sportivo del Parma, al gong della sessione di mercato invernale, ha fatto il punto sulle mosse, in entrata e in uscita, attuate a gennaio dal club crociato: “Siamo contenti del nostro mercato – ha detto ai microfoni di Sky Sport – ma qualcosa ci manca. Sarà meno contento il nostro allenatore, giustamente, però il mercato è così. Non dimentichiamo che abbiamo preso Kurtic facendo un grosso sacrificio. L’abbiamo preso all’inizio e quando lo prendi i primi giorni al 31 se lo scordano. Matri? Lo stimo come uomo e come calciatore, ho visto che si è svincolato. E’ stato onesto che con me non è venuto a parlare seppure voi abbiate detto il contrario“.

A proposito, invece, dello strano caso Gervinho: “Stiamo lavorando, non è ancora finito il mercato del Parma. Vediamo, non so cosa stia succedendo. Per fermarlo bisognava lanciargli i limoni (ride, ndr). Ancora non sappiamo nulla, vediamo”. L’attaccante, infatti, non si allena con i crociati da una settimana e sarebbe pronto all’addio. In queste ore si starebbero definendo gli ultimi dettagli in merito al trasferimento all’Al Sadd, club del Qatar.

