PALERMO, UFFICIALE L’ARRIVO DI RUI MODESTO: IL COMUNICATO

Il Palermo chiude il mercato con un ultimo colpo: è stato ufficializzato Rui Modesto. Il calciatore è stato l'ultimo contratto depositato del mercato di gennaio.
I rosanero hanno ufficializzato l'ultimo colpo della sessione invernale
L'arrivo dell'esterno è stato ufficializzato tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio le prestazioni sportive di Rui Modesto. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. A Rui il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
