UFFICIALE, DENNIS JOHNSEN È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

Il Palermo tramite un comunicato pubblicato nel sito ufficiale ha reso noto l'arrivo a titolo definitivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese.
L'arrivo dell'attaccante è stato ufficializzato tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’US Cremonese le prestazioni sportive di Dennis Johnsen. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Dennis il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
