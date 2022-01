Palermo, quale futuro per Marong e Peretti? Club rosa in cerca di acquirenti

Marong e Peretti sembrano essere stati messi in lista di partenza: il Palermo cerca acquirenti per i due giovani difensori

In particolare, il Palermo sembrerebbe aver messo in lista d'uscita i due giovani difensori Marong e Peretti. Per loro, approdare in un'altra squadra di Serie C potrebbe rivelarsi più complicato del previsto a causa del regolamento sul minutaggio degli under, tramite il quale diverse società cercano di monetizzare dando spazio ai giovani. "Di proprietà, ma anche in prestito, purché provenienti dalla Serie A o dalla Serie B", si legge sul Gds. Ecco perché Marong e Peretti potrebbero far fatica a trovare una collocazione in prestito in Serie C. La cosa si fa dunque più complicata a meno che il Palermo non decida di vendere i loro cartellini a titolo definitivo.