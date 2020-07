Palermo, la rivelazione di Pinilla: “Nel 2011 dovevo solo scegliere tra Inter e Juventus. Saltò tutto perché…”

La rivelazione di Mauricio Pinilla.

L’attaccante cileno in Italia ha vestito diverse maglie tra cui anche quella del Palermo dove, tra il 2010 e il 2012, ha collezionato 35 presenze e messo a segno 10 reti. Il possente centravanti che attualmente milita al Coquimbo Unido proprio nella prima divisione cilena, ha confessato di essere stato vicino a tornare ad indossare la maglia dell’Inter o scegliere in alternativa l’avventura alla Juventus. ‘Pinigol’, in merito proprio alla sua intensa e brillante carriera ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube Domingos Dominicales’

“Ai tempi del Palermo, nel 2011, avevo due proposte: sarei potuto tornare all’Inter, oppure avrei potuto firmare con la Juventus. Con le squadre era tutto fatto, dovevamo soltanto decidere la destinazione: tre giorni prima di Natale però mi ruppi il quinto metatarso. Queste sono cose che non puoi gestire, ecco perché non me la prendo con me stesso. Avere un’opportunità del genere mi sarebbe piaciuto, ma non è accaduto. Sono sempre stato interista. Inter e Juventus sono come Colo Colo e Universidad de Chile. C’è da dire però che i bianconeri provenivano da un grande momento”.