Palermo, De Rose è un nuovo calciatore rosanero: su Facebook il commento di Di Piazza

Francesco De Rose è un nuovo calciatore del Palermo.

L’affidabile e navigato centrocampista originario di Cosenza ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. Pupillo dell’ex tecnico della Reggina, Domenico Toscano, con il quale ha condiviso i trascorsi professionali intensi e gratificanti sia a Cosenza, sia in maglia amaranto, De Rose conosce a menadito la categoria: oltre ad avere collezionato 61 partite in Serie B, sfiorando la A proprio con la Reggina, in Serie C ha giocato ben 263 gare in tutti e tre i gironi, segnando 15 reti. Il classe ’87, dunque, andrà a rinforzare l’organico di Roberto Boscaglia.

CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: DE ROSE E’ ROSANERO. I DETTAGLI

Un caloroso e affettuoso benvenuto è arrivato questa mattina dall’ex vicepresidente, Tony Di Piazza, che seppur ha deciso di dimettersi e cedere le sue quote, in più occasioni ha dimostrato di essere legato al Palermo e al suo futuro: “Forza Palermo sempre e benvenuto De Rose!! Tutto il resto è noia”.

