Palermo, Castagnini e Sagramola si muovono sulle fasce: idea Ceccarelli a sinistra, due le alternative

Il Palermo si muove sulle fasce.

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato del duo Castagnini-Sagramola, che si sta muovendo sotto traccia per regalare al futuro allenatore dei siciliani una rosa di qualità che possa puntare alla vetta della Serie C. Dalla difesa all’attacco, tanti i nomi al vaglio. In particolare, il club di Viale del Fante è alla ricerca di alcuni terzini.

“A sinistra – si legge sul noto quotidiano – l’ultimo nome accostato al club rosanero è quello di Ceccarelli. Il tornante della Feralpisalò è in uscita dal club lombardo non avendo ancora avviato le trattative per rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Sul terzino va registrato anche l’interessamento della Ternana, ma non si tratta dell’unico profilo sondato dal Palermo per l’out mancino. Oltre a lui, si valutano Beruatto della Juventus U23 eLiviero del Vicenza. Al centro occhi puntati su Zaro del Modena. Per la fascia destra l’obiettivo principale rimane invece Garufo della Reggina, già sondato lo scorso anno, che potrebbe rientrare in un’operazione più vasta col club calabrese neopromosso in Serie B. Oltre a Garufo, infatti, il Palermo resta vigile sul centravanti Corazza, divenuto il principale obiettivo per l’attacco viste le perplessità su Brighenti del Monza (legate sia all’età, sia alla sua effettiva volontà di allontanarsi da casa)“.

L’elenco degli attaccanti nella lista dei desideri del Palermo resta comunque lungo: “Caturano dell’Entella, Simeri del Bari e Di Piazza del Catanzaro tra i profili più in voga, seguiti da Comi della Pro Vercelli, Costantino della Triestina e Magnaghi del Pordenone. Sul fronte offensivo, però, il Palermo si muove anche per trovare un esterno di esperienza. Tra i nomi valutati in queste settimane, Marsura del Livorno è quello che suscita maggiore interesse. La dirigenza tuttavia intende aspettare il ritorno degli under rientrati dai prestiti. Se oltre a Silipo dovesse tornare in Sicilia anche Felici, con Floriano e Santana non ci sarebbe alcuna urgenza di puntellare quel reparto“.

In mediana, invece, occhi ancora puntati su De Rose della Reggina, Agazzi del Livorno e Biondi del Catania. Oltre ai giovani Colpani dell’Atalanta e Pezzella della Roma, due club con cui la società rosanero ha già trattato con successo i prestiti di Kraja e Silipo. Presto, inoltre, dovrebbe essere formalizzato il ritorno in Sicilia di Langella dal Pisa.

