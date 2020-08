Napoli, ultimatum ag. Meret: “Deve giocare, pronto ad andare via anche in prestito”

Federico Pastorello dà l’ultimatum al Napoli.

L’agente di Alex Meret ha le idee chiare in merito agli obiettivi del suo assistito. Il turnover messo in atto tra i pali prima da Carlo Ancelotti e poi da Rino Gattuso, infatti, non è stato gradito dal giocatore e dal suo entourage. Sono 22 le presenze collezionate dall’estremo difensore azzurro nel corso dell’ultima stagione di Serie A. Una mancata continuità che potrebbe condizionare il futuro del giovane talento, il quale intende puntare ad ottenere la prestigiosa maglia della Nazionale italiana in vista dell’Europeo. Per fare ciò, sarà importante un’ottima vetrina in campionato.

“Andando dall’Udinese al Napoli – spiega Pastorello – ha fatto una scelta importante. I nostri contatti con il club partenopeo sono costanti, ma uno della sua età deve giocare. Siamo disposti ad andare in prestito pur di vedere questo accadere. Se dovesse servire a vedere Alex giocare lo faremo“.

Napoli-Juventus, Meret: “Grande emozione, orgoglioso di far parte di questo gruppo”