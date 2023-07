Monza, che colpo in prospettiva! Il siciliano Rosario Buscema arriva dal Modica

Il Monza cala un colpo di super prospettiva! La società brianzola si è assicurata per il futuro un giocatore importante. Rosario Buscema, difensore classe 2009 (siciliano) arriva dal Modica per vestire biancorosso e cominciare ad assaggiare il grande calcio. Le sue grandi qualità fisico atletiche e una buona propensione per il gol (7 gol in 26 partite nella passata stagione) sono le principali caratteristiche e su di lui c'erano anche gli interessamenti di Juventus, Atalanta, Roma e Fiorentina. Ecco, di seguito il comunicato via social: