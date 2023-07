Calciomercato, l’agente Lippi: “Cistana vuole la A. Carboni? Resterà al Monza”

"Cistana? E' un ragazzo cresciuto nel Brescia e ha dato tanto nel Brescia. Purtroppo quest'anno le cose non sono andate bene, ma vediamo se ci saranno delle sorprese. Ha un anno di contratto, non c'è la volontà di andare a scadenza, certo vorrebbe provare la A, se arriveranno offerte le valuteremo insieme al Brescia. Io penso che il giocatore sia pronto per la A, credo se lo meriti. Altri giovani? Ho trovato tanti giocatori bravi in Lega Pro, e abbiamo ragazzi molto richiesti dalla B e qualcuno anche dalla A, come Cisco, Kraja, Girelli, tutti giocatori che vedremo in categorie superiori. Iemmello e il Catanzaro? Stiamo parlando col presidente e la società per rinnovare il contratto, ancora non siamo a posto ma alla fine credo si possa trovare un accordo anche se non dipende solo da noi. In settimana dovremmo incontrarci ancora, vedremo", le sue parole.