Modena, rinforzi dalla Serie A: in arrivo Diego Falcinelli dal Bologna

Dopo l'ultima stagione deludente con la maglia del Bologna, Diego Falcinelli lascerà la compagine felsinea alla scadenza naturale del suo contratto il 30 giugno. Come riportato da Sky Sport, il Modena ha raggiunto l'accordo con il 31enne attaccante ex Sassuolo e Crotone, assicurandosi un rinforzo importante per un campionato tosto come la prossima Serie B.