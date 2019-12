Milan, Raiola su Ibrahimovic: “È tornato per divertire il mondo. Lui come i Queen, ecco perché”. E su De Ligt…

Parola a Mino Raiola.

Il Milan necessita di un’inversione di marcia per risollevare le sorti di questa stagione. I rossoneri, infatti, si trovano all’undicesimo posto della classifica di Serie A con 21 punti. Un rendimento che non soddisfa, di certo, la società. Zlatan Ibrahimovic, tornato al club di via Aldo Rossi dopo 7 anni dall’addio, tenterà di riportare in alto la squadra, approfittando del girone di ritorno.

L’agente dell’attaccante svedese, intervenuto ai microfoni della ‘Repubblica‘, ha parlato della scelta del suo assistito di tornare ai rossoneri: “Zlatan è tornato in rossonero per divertire il mondo”. Raiola ha poi ha aggiunto che questi mesi saranno come “l’ultima tournée dei Queen, ovvero un lungo tributo che era necessario fare a San Siro”. “Il caso di Zlatan è diverso da quello di altri giocatori che arrivano in Italia più in là con gli anni”, ha spiegato inoltre il noto procuratore.

A proposito, invece, di un altro dei suoi assistiti arrivati da poco in Italia, Matthijs De Ligt: “Vuole diventare il migliore difensore al mondo. Quando ha scelto di venire in Italia mi ha detto ‘Devo andare all’Harvard della difesa’, ed ha voluto la Juventus“.

