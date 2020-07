Milan, ag. Szoboszlai: “Aspettiamo un’offerta importante, Dominik ha la sua idea”

Dominik Szoboszlai prossimo obiettivo del Milan.

Il forte centrocampista ungherese del Salisburgo è stato accostato al club rossonero in vista della prossima stagione. Di certo il calciatore magiaro lascerà la TIPICO Bundesliga, da capire quale sarà la squadra del proprio futuro. In merito a questo si è espresso l’agente del ragazzo, Matyas Esterhazy. Le sue dichiarazioni a Nemzeti Sportv.

“La maggior parte dei tornei europei continua, il mercato si aprirà a settembre, quindi non c’è fretta. Sebbene sia nell’interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla, vogliamo prendere la decisione migliore. L’obiettivo è raggiungere il posto migliore per la sua carriera”.