Maribor, il ds Suler su Ilicic: “È una storia speciale, sarà nostro leader”

" Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano ", recita una nota canzone di Antonello Venditti . Josip Ilicic è un nuovo calciatore del Maribor , a distanza di dodici anni dall'ultima volta. Nel mezzo, l'esplosione al Palermo e la consacrazione con le maglie di Fiorentina e Atalanta . Il calciatore classe 1988 è in cerca di riscatto dopo l'ultimo periodo non particolarmente felice trascorso in quel di Bergamo.

Il direttore sportivo del Maribor, Marko Suler, è intervenuto ai microfoni di Tmw per raccontare dettagli e retroscena del nostos di Ilicic in terra slovena: "È un grande calciatore, siamo molto felici di averlo con noi. Trattativa? Parlavamo da due mesi. Lo aspetteremo, in un mese sarà pronto. Ha iniziato la carriera al Maribor, finirà da noi. È una storia speciale. Fascia di capitano? Sarà il nostro leader. Serie A? È tra le prime cinque leghe. Un campionato bellissimo, entusiasmante. Se capita l’occasione perché no? Avete tanti calciatori di grande livello. Futuro? L’Italia è un posto speciale. Si, chiaro. A chi non piacerebbe?".