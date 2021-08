Lo sfogo di Tedesco: “Mi sarebbe piaciuto avere una chance anche in Serie D”

Le dichiarazioni di Giovanni Tedesco: ex calciatore di Palermo, Genoa e Fiorentina tra le tante

“Un manager che mi ha visto lavorare in questi anni mi sta dando questa nuova opportunità a Dubai. Sì o carico e determinato. Provo un po’ di amarezza. Mi sarebbe piaciuto avere una chance in Italia, anche in una Serie D. Ma mi sono scontrato con una brutta realtà dove c’è un sistema da cui voglio stare fuori. Le sponsorizzazioni. Non voglio entrare in questo sistema - afferma Tedesco - chi deve darmi l’opportunità deve farlo perché crede in me. La prima volta qui sono stato vittima del Covid, ho dovuto lasciare per problemi di salute. Sono stato fortunato ad avere avuto un’altra chance”.