Lipsia, il ds Eberl: “Gvardiol vuole il Manchester City. Trattiamo per 100 milioni”

Il Manchester City è vicinissimo da battere un colpo epocale in sede di calciomercato. In caso di ufficialità Gvardiol sarà il difensore più pagato della storia del calcio

Il Manchester City ha calato il Treble lo scorso anno, ma non ha nessuna intenzione di fermare alla vittoria della Champions League scorsa la sua sete di trionfi. La compagine guidata da Pep Guardiola vuole inserire nel proprio organico un altro centrale difensivo che implementi qualità e freschezza nel reparto nel quale sono presenti giocatori del calibro di: Stones, Ruben Dias, Akanji, Laporte e Aké. Il profilo in questione porta il nome di Josko Gvardiol dal Lipsia. Il croato si è messo in mostra al Mondiale in Qatar ed ha disputato alla grandissima le sue ultime stagioni in Bundesliga, tanto da attirarsi tutto l'interesse delle big europee, tra cui proprio i Citizens.