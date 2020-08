Lecce, si chiude l’era Meluso: il club salentino ufficializza l’addio con il ds. Il ritorno di Corvino…

Retrocessione in Serie B e cambio dirigenziale, il direttore sportivo, Mauro Meluso, dice addio al Lecce.

E’ arrivata all’ultima giornata di campionato la retrocessione del club salentino nel campionato cadetto. La squadra guidata da Fabio Liverani ha tentato fino alla fine di poter mantenere la categoria, sogno svanito al termine della sfida contro il Parma, terminata poi in favore dei Crociati per 4-3. Il contestuale successo del Genoa a Marassi contro l’Hellas Verona avrebbe comunque reso vano un eventuale successo dei salentini.

La società pugliese si sta già adoperando per pianificare la prossima stagione con il dichiarato intento di tornare quanto prima in massima serie. Da definire la posizione del tecnico, Fabio Liverani, profilo stimato da proprietà e ambiente, che potrebbe restare comunque alla guida del Lecce nonostante la corte serrata di diversi club di Serie A. L’ex playmaker di Fiorentina e Palermo ha un contratto con il club giallorosso con scadenza a giugno 2022, e, salvo improbabili colpi di scena, dovrebbe proseguire di concerto con i vertici societari il progetto tecnico solo parzialmente scalfito dalla sfortunata retrocessione maturata al termine di questa stagione. A rilevare la carica del direttore sportivo uscente sarà, con ogni probabilità, Pantaleo Corvino, un ritorno suggestivo in Salento per un dirigente navigato e dall’acclarato spessore che ha scritto pagine significative nella storia del Lecce.

Il club salentino, dunque, ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l’interruzione del rapporto contrattuale con l’ormai ex direttore sportivo: “L’Unione Sportiva Lecce comunica l’interruzione del rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Sig. Mauro Meluso. Il Direttore Meluso ha significativamente contribuito al raggiungimento della doppia promozione del Club dalla Lega Pro alla Serie A. L’Unione Sportiva Lecce ringrazia il Direttore per il proficuo lavoro svolto nelle ultime quattro stagioni sportive durante le quali si è fatto apprezzare per il lodevole e proficuo impegno, l’intenso spirito di abnegazione e la condivisione dei valori morali ed etici del Club. L’Unione Sportiva Lecce augura al Direttore Meluso le migliori fortune per un futuro professionale denso di successi“.