Lazio, profumo di rinnovo per Luis Alberto: nuovo contratto da 3 milioni a stagione per lo spagnolo. I dettagli

La Lazio sta volando e al momento occupa la prima posizione in Serie A.

Serie A, Malagò: “C’è solo un modo per garantire la regolarità del campionato, vi spiego”. E su Euro2020…

I biancocelesti stanno disputando un campionato di alto livello grazie all’intera squadra che si è messa a disposizione di mister Simone Inzaghi. Tra tutti brillano le stelle di Ciro Immobile e Luis Alberto, con quest’ultimo che da quando è arrivato (2016) non ha fatto che illuminare il centrocampo e la trequarti capitolina con i suoi innumerevoli assist. Il calciatore iberico, in scadenza nel 2022, ha deciso insieme alla società di prolungare il proprio contratto fino al 2025. Lo spagnolo è stato il protagonista fondamentale dell’ultima sfida vinta dalla Lazio sul Bologna, per lui il gol che ha aperto il match dell’Olimpico e l’assist che ha permesso a Correa di siglare la rete del 2-0. Il club laziale, merito della straordinaria annata del ventisettenne, ha deciso di premiarlo con il prolungamento del proprio accordo. Luis Alberto diventerà così una pedina fondamentale sulla quale verrà costruita la Lazio della prossima stagione, in vista anche della partecipazione in Champions League. Il rinnovo permetterà all’ex Deportivo La Coruna di percepire circa 3 milioni di euro a stagioni ai quali si aggiungeranno possibili bonus legati a reti o assist.

Juventus-Inter, Tardelli si schiera: “Marotta ha ragione, Serie A campionato falsato”