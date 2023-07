Lazio, colpo dal City Group per Sarri: c’è l’accordo per Castellanos. I dettagli

Valentin Castellanos nasce in Argentina e muove i primi passi della sua carriera calcistica nell'Universidad de Chile. Quindi il passaggio al Montevideo City Torque con cui mette a segno quattro gol in ventitré presenze e l'exploit al New York City dove diventa punto di riferimento realizzando cinquantatré reti in quattro stagioni agonistiche. Nell'estate del 2022 il cartellino del duttile attaccante viene prelevato dal Girona. Sette realizzazioni in Liga prima di mettere a segno il poker al Real Madrid. Il calciatore tornato alla compagine statunitense dopo il prestito in Spagna è un profilo completo in grado di poter occupare tutte le posizioni di un reparto offensivo.