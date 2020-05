Juventus, Paratici: “Speriamo che Higuain decida di restare. Pogba? Ha un ingaggio da capogiro”

Fabio Paratici e il sogno proibito: Paul Pogba.

Lo Chief Football Officer della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha confessato di aver pensato all’attuale centrocampista del Manchester United per rinforzare il centrocampo bianconero. Il calciatore francese in questa stagione, fino allo stop dei campionati, ha praticamente fatto panchina nei Red Devils a causa della sua volontà di cambiare aria.

“È un grandissimo calciatore. In un mondo normale avrebbe avuto un certo tipo di ingaggio, ma oggi ci saranno meno squadre in grado di pagare questo tipo di salario”.

Il dirigente del club piemontese si è inoltre soffermato sul futuro di Gonzalo Higuain che dall’inizio del campionato ha dimostrato di essere ancora un centravanti di tutto rispetto.

“Higuain, quando è partito, era molto preoccupato in generale. Sono cose personali sue e non voglio entrare in questo. Gli siamo molto vicini e Gonzalo è un ragazzo molto sensibile e questa cosa lo ha colpito molto. Noi siamo legati a lui e quest’anno sta facendo una stagione straordinaria e speriamo continui con noi, al di là di decisioni personali. Speriamo continui con noi per l’anno che resta di contratto. Per quanto riguarda Juve – Barcellona: noi parliamo sempre farà grandi club, ma non parliamo solo di calciatori o di scambi e di come si potrà andare avanti. Adesso siamo in un momento di chiacchiere”.

