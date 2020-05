Juventus, l’ex Tacchinardi: “Tutto sul mercato bianconero. Pogba? Vi dico come riportarlo a Torino”

I consigli di Alessio Tacchinardi.

L’ex centrocampista della Juventus, concessosi a Tuttosport, ha parlato del mercato bianconero, facendo il punto della situazione sui possibili colpi che potrebbe mettere a segno la Vecchia Signora. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per arrivare a Pogba farei partire Rabiot e Ramsey, anche se il gallese negli ultimi tempi ha dato qualche segnale di scossa. Se cederei Pjanic per Arthur? Per il gioco di Sarri io non avrei dubbi e punterei tutto su Bentancur basso davanti alla difesa: l’uruguaiano ha stoffa e carisma, si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, gioca semplice, imposta e picchia, quando è necessario. Non è Pirlo, ma Sarri non lo vorrebbe neppure. Su chi punterei per mantenere lo zoccolo italiano? Non dico Chiesa, ma Tonali, lui è fortissimo. Lo prenderei e lo farei subito giocare: è come Vieri quando è arrivato alla Juve, un po’ grezzo ma può diventare devastante e il migliore. Castrovilli invece mi ricorda Marchisio“.

VIDEO Juventus, Chiellini e l’infortunio al ginocchio: “Tutto sulle mie condizioni. Ho sentito come se si rompesse un legnetto…”