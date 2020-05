Juventus, l’agente di Jorginho: “Tutti vorrebbero giocare in bianconero. Ancora non ho sentito Paratici”

La parola a Joao Santos.

L’agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, si è espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sulle indiscrezioni di mercato su un possibile passaggio del proprio assistito tra le fila della Juventus, in caso di partenza di Pjanic. Di seguito le sue dichiarazioni: “È una delle principali squadre europee: a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza in bianconero. Non ho sentito Paratici, ad oggi non mi ha chiamato. Jorginho ha 3 anni di contratto col Chelsea, sta bene a Londra. Ho letto dell’accostamento alla Juve attraverso i giornali e gli organi di informazione . Ritrovare Sarri? Ripeto: la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico”, ha concluso Santos.

