Juventus-Dybala, prove di rinnovo: smentita la trattativa con il Barcellona

Prove di riavvicinamento fra Paulo Dybala e la Juventus, con l'agente del calciatore atteso nelle prossime settimane a Torino. Smentite quindi le voci dalla Francia che vedevano un possibile scambio fra la Joya e Antoine Griezmann del Barcellona

L'agente dell'ex Palermo Paulo Dybala, Jorge Antun, è atteso a fine mese in Italia per discutere del rinnovo del calciatore argentino con la Juventus. Fra le parti filtra un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo definitivo, per questo vengono smentite le voci circolate dalla Francia che evidenziavano un interesse del Barcellona per Dybala, inserendo nella trattativa anche Antoine Griezmann per un possibile scambio di cartellini.