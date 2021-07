Calciomercato Juventus, il Barcellona su Dybala: possibile scambio con Griezmann

Il Barcellona potrebbe iniziare la trattativa con la Juventus per Paulo Dybala, inserendo nella trattativa anche Antoine Griezmann, calciatore francese in uscita dal club blaugrana e alla ricerca di una sistemazione

Il Barcellona cerca possibili nuovi acquirenti per Antoine Griezmann , dopo aver incassato il secco rifiuto dell' Atletico Madrid . Per varcare l'ipotesi di una nuova trattativa, i blaugrana starebbero ragionando ad un clamoroso scambio di cartellini con la Juventus , inserendo Paulo Dybala nella trattativa.

Come riporta il quotidiano francese L' Equipe, la squadra blaugrana sarebbe interessata ad intavolare un simile affare con la Juventus, per cui il francese andrebbe a Torino mentre Dybala farebbe il percorso opposto. Parallelamente però, la dirigenza bianconera sta trattando il rinnovo con il calciatore ex Palermo, il cui contratto è in scadenza nel 2022.