Inter, sensazioni positive per il riscatto di Icardi al PSG: la strategia di Neymar e Mbappé. Situazione e dettagli

Futuro sotto la Tour Eiffel.

Potrebbe essere questa la prossima casa di Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia argentina, finita sotto i riflettori innumerevoli volte per scandali casalinghi o vacanze lussuose, stavolta sembra aver deciso il proprio imminente futuro. Il bomber argentino ha lasciato in malo modo l’Inter, il suo primo vero amore: il desiderio sarebbe stato quello di rimanere nel capoluogo lombardo a lungo anche perché la propria famiglia aveva trovato una quadra in merito a scuola ed amicizie. Testimone il fatto che, quest’anno, Wanda Nara non abbia seguito il marito a Parigi perché fortemente radicata a Milano dove i figli frequentano college in puro stile sudamericano. In aggiunta, la showgirl ha trovato uno spazio di primo piano all’interno del reality “Grande Fratello” costretta ad abbandonare per trasferirsi nella dimora sulla riva del Lago di Como per trascorrere la quarantena con la famiglia al completo.

Ma il tempo avanza e Maurito deve prendere una decisione. Il suo impatto strepitoso in terra francese ha stregato anche due stelle assolute come Neymar Jr e Mbappé, con l’ultimo che a gennaio ha dichiarato al proposito del numero 18: “È troppo forte“. Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, sembra essere più cauto con i complimenti al punto che ha relegato l’argentino in panchina diverse volte. Fino ad adesso, il bottino di reti messo a segno dal classe 1993 in oltralpe è pari a 2o in 31 presenze tra campionato, coppe e Champions League, il tutto condito da quattro assist. Insomma, il classe ’93 vuole fortemente conquistare il pubblico de “Les Blues“.

Ecco, dunque, che il parere complessivo tra giocatori e dirigenza è quella di riscattare il centravanti di Rosario, per un valore prestabilito di circa settanta milioni di euro, con l’auspicio che possa quantomeno raddoppiare il suo score attuale. D’altra parte, Icardi è convinto di poter finalmente aggiungere qualche trofeo alla sua bacheca personale ancora vacante se non con qualche premio individuale come quello di capocannoniere della Serie A nel 2014/2015 e 2017/2018. L’Inter aspetta e il Paris Saint-Germain freme.