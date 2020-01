Genoa, Perinetti su Criscito: “La Fiorentina lo sta tentando, un suo addio sarebbe clamoroso”

Giorgio Perinetti si concentra sul calciomercato.

L’ex direttore generale del Genoa, al momento senza una squadra, ha parlato del possibile trasferimento di Mimmo Criscito dai rossoblu alla Fiorentina. Il calciatore mancino tornato in Liguria dopo la sua esperienza in Russia con la maglia dello Zenit San Pietroburgo avrebbe manifestato la voglia di andare via. L’ex dirigente anche del Palermo, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato di questa ipotesi.

“Sarebbe clamoroso perché era tornato con l’idea di chiudere la carriera al Genoa. Vedremo, a Firenze potrebbe chiudere ugualmente in modo importante. Quanto al Genoa ha sempre fatto mercati di gennaio pirotecnici a parte i due anni in cui ci sono stato io che sono restio a a lavorare molto a gennaio. La classifica è deficitaria e Preziosi così facendo vuol dimostrare che farà di tutto per risalire, prendendo giocatori di spessore e d’esperienza”.

