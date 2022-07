Curiosità: Mannini porta a spasso il cane e viene ingaggiato dal Beverley Town

L'ex Sampdoria Daniele Mannini giocherà per il Beverley Town

Daniele Mannini rientra a gamba tesa nel mondo del calcio . Il centrocampista che in carriera ha indossato maglie prestigiose quali Sampdoria , Napoli e Pisa disputerà la lega di calcio inglese semi-professionista della Norther Counties East League . Sono passati due anni dal momento in cui il classe 1983 aveva appeso gli scarpini al chiodo. Poi... una passeggiata con il suo cane e un incontro che ha cambiato l'epilogo della carriera del calciatore pisano.

Mannini ha infatti incontrato il presidente del Beverley Town, Mark Smith, anche lui intento a passeggiare con il suo cane. "Ero fuori a portare a spasso il mio cane quando ho parlato con un altro a spasso con il cane. Mi ha parlato del suo passato da professionista, gli ho detto che ero il presidente del Beverley Town e che avrebbe dovuto dedicarsi all'allenamento pre-campionato", ha dichiarato Smith dopo aver ingaggiato Daniele Mannini che nell'ultimo biennio ha lavorato come responsabile vendite per le ditte Mr P Health e Greenthumb Beverley. "Si è inserito subito bene con una dedizione da professionista, segnando anche un bellissimo goal su punizione. Il tecnico della prima squadra Dave Ricardo non riusciva a crederci quando ha parlato con lui della sua carriera", ha concluso Smith ai microfoni della BBC.