Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria: Stankovic sostituisce Verre a fine primo tempo

Il direttore sportivo del Palermo , Leandro Rinaudo , di concerto con il polo di riferimento manageriale dell'area scouting del City Football Group , Luciano Zavagno, si appresta a chiudere un'altra operazione di assoluto livello in entrata. L'attuale centrocampista in forza alla Sampdoria Valerio Verre , salvo improbabili colpi di scena, dovrebbe infatti essere già la prossima settimana un nuovo giocatore del Palermo (CLICCA QUI PER LEGGERE I DETTAGLI) .

Nonostante la trattativa tra i due club in stato avanzato, il tecnico della formazione blucerchiata Stankovic ha scelto di far partire dal primo minuto Verre in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina di Italiano. Per l'ex Perugia quarantacinque minuti da titolare sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi, per poi essere sostituito all'inizio della seconda frazione con Tommaso Augello che ha preso il posto del numero cinque doriano.