Dopo la storica qualificazione alla Champions League - ai danni di Milan e Juventus - il Como continua a preparare il suo calciomercato. Non solo nomi italiani, imprescindibili per le liste UEFA, ma anche altri profili "alla Como" a cui la squadra di Fabregas ha già abituato.

I NOMI PER LE FASCE

I lariani - secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio - sono interessati infatti a due brasiliani per rifarsi il look sulle fasce. Sulla destra, il nome su cui si sta spingendo forte è quello di Yan Couto, in forza al Borussia Dortmund. Dopo una stagione con poco spazio, l'esterno destro potrebbe lasciare i tedeschi dopo sole due stagioni. Quest'anno 3 reti e 3 assist in tutte le competizioni, ma solo 1500 minuti circa, che ne hanno compromesso l'efficacia. L'altro esterno, sul versante opposto, può arrivare direttamente dal Brasile: si tratta di Kaiki Bruno, classe 2003 del Cruzeiro. Kaiki, al contrario del connazionale, è un titolare imprescindibile della sua squadra. Nonostante ciò, la squadra di Fabregas è convinta di poter chiudere la trattativa a stretto giro; la prima offerta è stata già recapitata al club brasiliano. I due sono profili che rispondono all'identikit che il tecnico spagnolo ha ormai tracciato nella sua ricerca di calciatori adatti al suo modo di giocare. Le fasce del Como potrebbero, quindi, parlare brasiliano.

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