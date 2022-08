Calciomercato Valencia, fatta per Cavani: l’ex Palermo e Psg alla corte di Gattuso

Ultimi dettagli da limare per il passaggio di Edinson Cavani al Valencia. Secondo tuttomercatoweb.com, sarebbero stati definiti anche i bonus che mancavano per il secondo anno di contratto per il calciatore uruguaiano. Il Matador, dunque, si appresta ad iniziare una nuova avventura sempre in Europa dopo quelle vissute nel campionato di Serie A con le maglie di Palermo e Napoli, in Ligue 1 con Paris Saint-Germain ed in Premier League Con il ManchesterUnited. Sarà dunque presto a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso l’attaccante trentacinquenne.