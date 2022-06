Calciomercato Torino, si accelera per Joao Pedro: c’è l’ok del Cagliari

Sprint della formazione granata che spera di regalare un nuovo rinforzo a Juric. Secondo quanto riportato da "Tuttosport", il Torino e il Cagliari sono ad un passo dall’accordo per il trasferimento di Joao Pedro in Piemonte. I granata, superata la concorrenza della Salernitana, sarebbero riusciti a strappare anche il sì dei sardi per aggiudicarsi l’attaccante che aveva chiesto 2 milioni a stagione. Le due parti starebbero trattando per un’affare da sei milioni più bonus. L'italo-brasiliano, convinto dal progetto, è disponibile allo sconto sull'ingaggio.