Calciomercato Serie C, non solo Padova e Palermo: anche il Bari su Terranova

Le ultime sul futuro di Emanuele Terranova: il centrale classe 1987 lascerà con ogni probabilità la Cremonese

L'esperto difensore classe 1987, che lo scorso giugno ha rinnovato il contratto che lo lega alla Cremonese, è finito nel mirino di diverse società di Serie C. Terranova, infatti, è uno dei profili valutati di recente dal Palermo. La dirigenza rosanero, alla ricerca di un difensore di esperienza per completare l'organico a disposizione del tecnico Giacomo Filippi, nei giorni scorsi avrebbe effettuato un sondaggio con il club lombardo. Ma, al momento, non vi è alcuna trattativa aperta. Chi sembrava in pole per il giocatore originario di Mazara del Vallo è, invece, il Padova. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb", anche il Bari - da tempo alla ricerca di un centrale - sarebbe pronto a puntare su Terranova.