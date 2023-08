Calciomercato Sampdoria, sorpasso della Cremonese per Coda del Genoa. La situazione

Una trattativa che sembrava in dirittura d'arrivo. Massimo Coda, dalle indiscrezioni delle ultime ore, sembrava davvero a pochi passi da un cambio di sponda di Genova, da quella rossoblù a quella blucerchiata. La Sampdoria si è recentemente rinforzata in attacco con l'arrivo di Sebastiano Esposito, centravanti scuola Inter che la scorsa stagione ha ben figurato in prestito a Bari, con il tecnico Andrea Pirlo che può disporre al momento anche di Antonino La Gumina. Il club targato Radrizzani-Manfredi sta puntando fortemente anche un cannoniere di elevata esperienza per la cadetteria quale Massimo Coda, reduce dall'ennesima stagione di successi proprio con il Genoa in cui ha messo a segno dieci reti.