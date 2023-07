Calciomercato Sampdoria, si valuta anche Manaj. L’ex Inter per il post Gabbiadini

La Sampdoria cerca di rinforzare il proprio reparto più avanzato dopo la partenza di Gabbiadini. Per Manaj si tratterebbe di un ritorno.

Con Manolo Gabbiadini, ormai pronto a sposare la causa Al-Nasr, club degli Emirati Arabi con sede a Dubai da non confondere con l'Al-Nassr in cui milita Cristiano Ronaldo, la Sampdoria è a caccia di valido sostituto per il ruolo di centravanti.