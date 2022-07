Calciomercato Salernitana, Simy fuori dal progetto tecnico. Piace al Bari in Serie B

Simy ad un bivio con la Salernitana. Si affaccia il Bari per l'attaccante ex Parma

L'avventura di Nwankwo Simy alla Salernitana sembra essere arrivata già al capolinea. Complice uno scarso rendimento realizzativo nella precedente stagione in Serie A , che gli è costato un trasferimento in Serie B al Parma nel calciomercato invernale, il club granata sembra intenzionato a rinunciare al bomber nigeriano per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, per l'ex Crotone ci sarebbe l'interesse deciso del Bari, club neopromosso in Serie B alla ricerca di un centravanti dalle simili caratteristiche. Un ostacolo non da poco per i "galletti" sarebbe l'ingaggio oneroso di Simy, il quale ammonta ad un milione e settecentomila euro stagionali.