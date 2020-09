Calciomercato Roma: intesa con il Manchester United: Smalling sarà giallorosso per i prossimi quattro anni. I dettagli

È quasi fatta, Chris Smalling presto dovrebbe tornare ad essere un giocatore della Roma.

Dopo la prima ottima annata in Serie A, il centrale britannico aveva lasciato i giallorossi prima della fine della stagione per questioni legate al suo contratto con i Red Devils. I capitolini avevano provato a trovare un accordo per il prolungamento del prestito del classe ’89, senza però alcun successo. Ma la società del neo patron Friedkin non si è arresa e ha voluto assicurarsi il difensore per il nuovo campionato, in modo da inserire un rinforzo di esperienza che ha già fatto bene in Italia.

I giallorossi hanno finalmente chiuso la trattativa per riportare a Roma il difensore. Per il giocatore, il club capitolino ha chiuso un accordo con il Manchester United per un trasferimento a titolo definitivo che prevede il versamento al club inglese di 9 milioni più quattro di bonus.

Smalling avrebbe tra l’altro risolto i problemi legati alla durata del suo contratto con la Roma, infatti, i giallorossi proponevano 3 anni mentre lui chiedeva un accordo quadriennale, le parti hanno comunque trovato il punto di convergenza.

