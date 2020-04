Calciomercato PSG, la madre di Cavani: “Non tornerà in Uruguay, Edinson ha un sogno”

Il futuro di Edinson Cavani è un rebus.

Il calcio è attualmente fermo a causa dei risvolti dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, ma qualcuno pensa già alla prossima finestra di mercato, anche se probabilmente quest’ultima subirà qualche modifica nelle date. Uno dei protagonisti nelle trattative per eventuali trasferimenti, alla riapertura, sarà l’attaccante del Paris Saint-Germain, volato alcune settimane fa nel suo paese natale per aiutare i suoi connazionali. L’uruguaiano ex Palermo, ad oggi, non sembra essere intenzionato a restare in Francia. Il contratto, infatti, è in scadenza a giugno, anche se certamente, nel caso in cui i campionati riprendessero, la data slitterebbe fino al loro termine. Ad oggi, però, un ulteriore prolungamento del rapporto tra le due parti non sembra essere in previsione.

Nei mesi scorsi, per il Matador, si è ipotizzato un eventuale ritorno in Italia, terra che lo ha accolto nel lontano 2007, quando approdò al club siciliano, e in cui è rimasto fino all’addio al Napoli, nel 2013. Nelle scorse sessioni di mercato l’entourage dell’attaccante ha avuto dei contatti con alcuni società di alto livello italiane, ma il tutto si è sempre concluso con un nulla di fatto. Qualcuno, invece, sostiene che il trentatreenne sia già pronto a tornare in Uruguay per concludere in patria la sua carriera. Entrambe le ipotesi, tuttavia, non esprimerebbero le reali volontà del giocatore. A rivelare i sogni di Edinson Cavani, infatti, è stata la mamma, Berta Gomez, ai microfoni di Ovacion Digital.

“Lui preferisce che non si sappia ancora quale squadra gli piace maggiormente. Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte. Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, c’è tempo per pensare. Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, nella sua mente c’è l’idea di restare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio sono tantissimi i club interessati a lui”, queste le sue parole.

