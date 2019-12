Calciomercato Palermo, primo colpo: preso Silipo dalla Roma. Floriano resta un obiettivo

“Il Palermo fa due colpi in uno. La dirigenza rosanero si è assicurata il 2001 utile a far rifiatare Felici, inserendo un tassello in più in attacco“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del nuovo acquisto del Palermo, il classe 2001 proveniente dalla Roma, Andrea Silipo. Il giovane esterno d’attacco è nato lo stesso giorno di Mattia Felici (17 aprile 2001), ed oggi è atteso in città per conoscere i nuovi compagni e mettersi a disposizione di Pergolizzi.

Calciomercato Palermo, piace Silipo della Roma: il classe 2001 può essere l’alternativa a Felici. I dettagli

La formula con cui arriva in rosanero Silipo è quella del prestito secco, col Palermo che cercava da tempo un 2001 da inserire in organico proprio per per far rifiatare, quando necessario, Felici, che in questa prima metà di stagione ha praticamente sempre giocato, eccezion fatta per la trasferta contro la Palmese. Silipo è un esterno offensivo mancino che gioca a destra e può essere impiegato sia come trequartista che seconda punta.

Il classe 2001 è uno dei talenti più importanti del settore giovanile della Roma e lo scorso anno ha trascinato l’Under 17 giallorossa alla vittoria del titolo nazionale, realizzando una doppietta nella finale contro l’Atalanta. Quest’anno il ‘salto‘ in Primavera, con Silipo che però ha avuto difficoltà a ritagliarsi spazio. Il club capitolino crede molto nel giovane 2001, tanto che ad inizio stagione ha firmato un contratto con la Roma fino al 2022.

Calciomercato Palermo, ok di Pergolizzi per Floriano: si attende lo svincolo da parte del Bari. La situazione

Oltre a Silipo, però, il Palermo continua a cercare un attaccante più esperto per sopperire all’assenza di Mario Alberto Santana. Nel mirino c’è sempre Roberto Floriano, che nei prossimi giorni si svincolerà del contratto che lo lega al Bari. Pergolizzi, inoltre vorrebbe anche un centrocampista di rottura, ma al momento la società rosanero è impegnata a completare il pacchetto offensivo: “Silipo è il primo tassello per un attacco che necessitava di forze fresche. Adesso la porta è aperta per un nuovo innesto con maggiore esperienza per completare il reparto avanzato“, conclude il quotidiano.