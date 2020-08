Calciomercato Palermo: oggi la risposta dell’Inter per Corrado. Si cerca ancora il bomber: Corazza è un rebus, Gliozzi e Kanoute…

Il Palermo continua a muoversi sul mercato per completare la rosa.

Dopo gli arrivi degli ultimi giorni in quel di Petralia Sottana, il duo Castagnini-Sagramola intende trovare gli ultimi tasselli per definire un organico competitivo per la Serie C. A mancare all’appello, in difesa, è ormai soltanto un terzino sinistro. Il nome su cui si sono maggiormente concentrati i dirigenti rosanero in queste ore è quello di Niccolò Corrado dell’Inter. Il giovane talento ha ricevuto diverse richieste, anche da club cadetti, e la risposta del club nerazzurro, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare entro oggi.. “Ancora qualche ora di attesa e si capirà se l’Inter ha scelto Palermo come piazza più idonea per valorizzare ulteriormente uno dei giovani più interessanti del proprio vivaio”, si legge.

Calciomercato Palermo, ultimo tassello per la difesa: Corrado preferito a Rizzo. A centrocampo si allontana Bianchi

Continua, inoltre, la ricerca di un bomber che possa fare la differenza in ottica promozione. Simone Corazza resta un punto interrogativo. L’attaccante della Reggina infatti avrebbe richiesto alla società rosanero un contratto triennale a cifre spropositate. Non è da escludere, tuttavia, un colpo last-minute: il giocatore potrebbe infatti scendere a compromessi negli ultimi giorni di mercato. È tornato invece in pole il ventiquattrenne Ettore Gliozzi. Giocatore di proprietà del Sassuolo ma che ha giocato quest’anno in prestito al Monza (23 presenze e 2 reti). “Un altro profilo – si legge sul noto quotidiano – che ha appena vinto il campionato di Serie C e che può portare quella mentalità vincente che serve oltre ai gol”. In lista c’è anche Mamadou Kanoute del Catanzaro (26 presenze e 6 reti nell’ultima stagione). Ad oggi, tuttavia, il nome del senegalese non sarebbe in cima alla lista dei desideri del club di Viale del Fante.

Calciomercato Palermo, Corazza si allontana: le richieste dell’attaccante sono spropositate. I dettagli