Calciomercato Palermo, Corazza si allontana: le richieste dell’attaccante sono spropositate. I dettagli

Simone Corazza chiede troppo

Il ritiro del Palermo è ufficialmente iniziato ieri sul campo, ma alla corte di Roberto Boscaglia mancano ancora alcuni tasselli. Dagli innesti a centrocampo, dettati anche dal forfait di Alessandro Martinelli, fino ad un bomber di razza. In merito alle condizione di salute dello svizzero il presidente Dario Mirri si è mostrato fiducioso. Intanto, però, se l’assenza dovesse andare per le lunghe la società si troverà costretta a intervenire tempestivamente sul mercato, soprattutto per tale reparto, che aveva già bisogno di rinforzi. In cima alla lista, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono Andrea Palazzi del Monza e Nicolò Bianchi della Reggina.

Calciomercato Palermo, doppio assalto in casa Reggina: Bianchi vicino alla firma, Corazza…

Per l’attacco si allontana, invece, Simone Corazza. A complicare la trattativa, infatti, le richieste del giocatore, ritenute spropositate dal club di Viale del Fante. L’entourage del bomber della Reggina ha infatti chiesto tre anni di contratto a cifre considerate troppo alte. Il Palermo, da parte sua, era piuttosto disposto a mettere sul tavolo un biennale alla medesima somma percepita del calciatore lo scorso anno ai granata in Serie C.

Mirri: “Arriveranno altri rinforzi. Palermo alla pari del Bari”