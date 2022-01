Calciomercato Palermo, Marong verso la Vibonese? Damiani in pole per il centrocampo

Palermo che getta le basi per definire la seconda operazione in entrata: intesa di massima con l'Empoli e trattativa ben avviata per il prestito di Samuele Damiani, centrocampista classe 1998

"Il primo indiziato a lasciare Palermo è Marong. Il centrale gambiano è al centro di una trattativa intavolata con la Vibonese, sulla base di un prestito fino al termine della stagione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", focalizzando la propria attenzione in chiave calciomercato.

I calabresi sarebbero dispostiti a prendere il classe 2000 pagando una sola parte dell'ingaggio. In entrata il Palermo è vicino all'innesto di Samuele Damiani, regista classe 1998 di proprietà dell'Empoli che potrebbe accasarsi in Sicilia in prestito dal club toscano (CLICCA QUI PER LEGGERE I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA).